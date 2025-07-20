В Німеччині зареєстровано майже 300 клубів поціновувачів канабісу через рік після легалізації

Через рік після легалізації так званих клубів канабісу в Німеччині влада схвалила 293 такі асоціації.

Про це свідчать дані опитування, проведеного агентством dpa серед регуляторних органів на рівні федеральних земель, пише "Європейська правда".

Ці клуби мають дозвіл на вирощування канабісу та розповсюдження його серед зареєстрованих учасників за суворих умов.

Найбільше таких клубів затверджено у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія – 83. На другому місці – Нижня Саксонія з 55 клубами. Обидві землі межують із Нідерландами.

Третє місце посідає Рейнланд-Пфальц із 27 затвердженими клубами, далі йде Баден-Вюртемберг – 23.

У кінці списку – невелика земля Саар, де наразі не затверджено жодного клубу, та Бремен із двома. У землі Макленбург-Передня Померанія працюють три клуби, у Тюрингії – шість, у Берліні – сім.

З 1 квітня 2024 року рекреаційне, тобто не медичне, використання канабісу в Німеччині стало легальним за певних умов. Закон дозволяє дорослим мати при собі до 25 грамів канабісу в громадських місцях.

Також дозволено вирощувати до трьох рослин канабісу вдома та зберігати до 50 грамів для особистого користування.

Крім того, закон про канабіс дозволяє колективне вирощування та контрольований розподіл через зареєстровані клуби. Такі об’єднання повинні дотримуватись низки регуляторних вимог, зокрема обмежень щодо кількості учасників та методів вирощування.

Часткова легалізація, ухвалена попереднім урядом, залишається предметом політичних суперечок. Чинний уряд, очолюваний консерваторами, погодився провести оцінку наслідків цих змін.

При цьому влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу.

Окремо набув чинності закон, який встановлює покарання за керування транспортним засобом після куріння канабісу.