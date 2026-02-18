Франція розпочала два розслідування у справі Епштейна 

Прокуратура Парижа оголосила про початок масштабних розслідувань щодо торгівлі людьми та фінансових шахрайств серед контактів засудженого у США сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France Info.

Прокурорка Парижа Лор Беккуо повідомила, що розслідування спиратимуться на загальнодоступні матеріали, а також на скарги, подані групами захисту дітей.

Офіс Беккуо висловив сподівання, що розголос навколо Епштейна може заохотити жертв торгівлі людьми, які раніше не зверталися до правоохоронців, зробити це зараз.

П'ять прокурорів перевірять опубліковані Міністерством юстиції США файли на наявність ознак того, що громадяни Франції могли бути причетні до сексуальних або фінансових злочинів.

Нагадаємо, у понеділок французька поліція провела обшук в Інституті арабського світу в Парижі в межах розслідування щодо його колишнього очільника, ексміністра культури Жака Ланга, та його зв’язків із покійним засудженим у США сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Наслідки оприлюднення мільйонів нових документів, пов’язаних з Епштейном, відчулися по всій Європі. У суботу паризькі прокурори створили спеціальну групу для аналізу цих матеріалів, координуючи роботу з фінансовою прокуратурою та національною поліцією.

Прокуратура повідомила, що аналізує кілька потенційних справ, які випливають із файлів Епштейна.

Одна з них стосується французького дипломата, якого підозрюють у передачі Епштейну документів Організації Об’єднаних Націй.