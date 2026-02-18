Франция начала два расследования по делу Эпштейна

Прокуратура Парижа объявила о начале масштабных расследований в отношении торговли людьми и финансовых мошенничеств среди контактов осужденного в США сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France Info.

Прокурор Парижа Лор Беккуо сообщила, что расследование будет опираться на общедоступные материалы, а также на жалобы, поданные группами защиты детей.

Офис Беккуо выразил надежду, что огласка вокруг Эпштейна может поощрить жертв торговли людьми, которые ранее не обращались к правоохранителям, сделать это сейчас.

Пять прокуроров проверят опубликованные Министерством юстиции США файлы на наличие признаков того, что граждане Франции могли быть причастны к сексуальным или финансовым преступлениям.

Напомним, в понедельник французская полиция провела обыск в Институте арабского мира в Париже в рамках расследования в отношении его бывшего главы, экс-министра культуры Жака Ланга, и его связей с покойным осужденным в США сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Последствия обнародования миллионов новых документов, связанных с Эпштейном, ощутились по всей Европе. В субботу парижские прокуроры создали специальную группу для анализа этих материалов, координируя работу с финансовой прокуратурой и национальной полицией.

Прокуратура сообщила, что анализирует несколько потенциальных дел, вытекающих из файлов Эпштейна.

Одно из них касается французского дипломата, которого подозревают в передаче Эпштейну документов Организации Объединенных Наций.