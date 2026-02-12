Французький дипломат, який фігурує у справі Епштейна, заперечує всі звинувачення

Французький дипломат Фабріс Едан, якого підозрюють у передачі документів Організації Об'єднаних Націй покійному американському фінансисту Джеффрі Епштейну, заперечує всі звинувачення, висунуті проти нього.

Про це заявила його адвокатка, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Адвокатка французького дипломата Жад Дусселен у четвер, 12 лютого, заявила у коментарі агентству, що Едан, який працював в ООН з липня 2006 року по квітень 2013 року, "відкидає всі звинувачення".

Вона зазначила, що її клієнт готовий відповісти на будь-які запитання французької юстиції.

Також юристка заявила, що звинувачення є неправдивими.

З опублікованих матеріалів справи Епштейна з’ясувалось, що Фабріс Едан регулярно листувався з Епштейном починаючи з 2010 року, коли французький дипломат працював в ООН у Нью-Йорку. Він тоді був радником норвезького дипломата Тер’є Рьода-Ларсена.

З матеріалів випливає, що Едан пересилав мільярдеру документи, безпосередньо пов’язані з роботою, іноді – менш як за добу після того, як отримував ці листи.

Найбільший скандал через публікацію справи Епштейна виник у Норвегії, де питання з’явились до колишнього прем’єра і генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда, згаданого вище Рьода-Ларсена та його дружини, яка тепер втратила посаду посла, і кронпринцеси Метте-Маріт.

Також публікація справи Епштейна стала "чорним лебедем" для прем’єра Британії, якого тепер звинувачують у необачному призначенні на посаду посла лорда Пітера Мендельсона.

