Поліція провела рейд в Інституті арабського світу в Парижі через файли Епштейна

Французька поліція в понеділок провела обшук в Інституті арабського світу в Парижі в межах розслідування щодо його колишнього очільника, ексміністра культури Жака Ланга, та його зв’язків із покійним засудженим у США сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Національна фінансова прокуратура Франції (PNF) заявила, що Інститут арабського світу був серед кількох об’єктів, де проводили обшуки.

Цього місяця прокуратура відкрила попереднє розслідування щодо Ланга та його доньки Каролін за підозрою в податковому шахрайстві після оприлюднення у США документів, пов’язаних з Епштейном.

Ланг, який був міністром культури за часів покійного соціалістичного президента Франсуа Міттерана, цього місяця подав у відставку з посади керівника Інституту арабського світу, який очолював із 2013 року.

Він заявив, що не знав про злочини Епштейна, хоча листувався з ним у 2012–2019 роках – через 11 років після того, як фінансиста було засуджено за схиляння до проституції неповнолітньої.

Інститут, діяльність якого курує МЗС Франції, повідомив, що наразі не може прокоментувати дії поліції.

Жак і Каролін Ланг неодноразово заперечували будь-які правопорушення та отримання фінансової вигоди від Епштейна.

Наслідки оприлюднення мільйонів нових документів, пов’язаних з Епштейном, відчулися по всій Європі. У суботу паризькі прокурори створили спеціальну групу для аналізу цих матеріалів, координуючи роботу з фінансовою прокуратурою та національною поліцією.

Прокуратура повідомила, що аналізує кілька потенційних справ, які випливають із файлів Епштейна.

Одна з них стосується французького дипломата, якого підозрюють у передачі Епштейну документів Організації Об’єднаних Націй.