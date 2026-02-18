В Мадриде задержали хакера, который хитростью бронировал элитные отели за один евроцент

В Мадриде задержали 20-летнего юношу, который благодаря хакерским умениям научился обманывать систему резервирования и бронировать номера в элитных отелях за один евроцент и успел нанести ущерб на 20 тысяч евро.

Об этом сообщили в испанской полиции, детали приводит также Europa Press, пишет "Европейская правда".

Полиция Испании сообщила об аресте 20-летнего хакера, который "благодаря своему подходу, зафиксированному впервые, сумел резервировать номера в люксовых отелях по минимальным ценам" и обманул заведения примерно на 20 тысяч евро.

🏨 Detenido por ciberatacar una pasarela de pago con la que conseguía reservas en #hoteles de lujo a un céntimo



🚨Fue localizado mientras estaba alojado en un lujoso hotel de #Madrid al que había provocando un perjuicio de más de 20.000 euros



🚩Mediante este modus operandi… pic.twitter.com/uwdj8edWsN – Policía Nacional (@policia) February 18, 2026

Расследование началось в феврале после жалобы туристического агентства, которое заметило многочисленные странные заказы через свою платформу.

Уже через несколько дней правоохранители установили личность подозреваемого и нашли его в элитном отеле Мадрида – где он забронировал на четверо суток номер стоимостью около 1000 евро за ночь.

Расследование установило, что юноша нашел способ вмешаться в операцию валидации платежа, и вместо реальной стоимости забронированного номера система признала оплату действительной с символическим одним евроцентом. Заметили это только через много дней.

Также выяснилось, что хакер пользовался минибарами в отелях и не оплатил услугу, что создало дополнительные убытки. Сколько всего заведений пострадали от его хитрости, не уточняют.

В полиции отметили исключительную скорость "очень технически сложной операции" и отметили, что впервые сталкиваются с подобным.

