У США стверджують, що головний інтерес до Гренландії – національна безпека, а не копалини

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що головний інтерес адміністрації американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії полягає в питаннях національної безпеки, а не у розробці її рідкісноземельних або енергетичних ресурсів.

Його слова цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як відомо, Трамп давно прагне посилити контроль над Гренландією, а після повернення до Білого дому його адміністрація вела переговори щодо освоєння невикористаних ресурсів острова.

Втім, за словами Райта, ці зусилля є другорядними і спрямовані передусім на створення економічних можливостей для жителів Гренландії.

"У нас є безліч місць, де можна видобувати рідкісноземельні метали, а також нафту й газ. Можливо, це покращить життя гренландців; наш інтерес – національна безпека", – сказав Райт.

Трамп зробив рідкісноземельні метали одним із ключових елементів своєї геополітичної стратегії, оскільки Вашингтон прагне кинути виклик домінуванню Китаю як найбільшого у світі постачальника десятків критично важливих мінералів. Ці матеріали необхідні для широкого спектра застосувань: від смартфонів і "зелених" технологій до оборонних систем.

"Рідкісноземельні елементи – це жахлива назва, бо вони є всюди; насправді вони зовсім не рідкісні. Безумовно, існують набагато привабливіші місця для їх видобутку", – додав американський міністр.

Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс днями заявив, що Сполучені Штати вже забезпечують неявний захист Гренландії, а тому повинні брати участь у розподілі її ресурсів через стратегічне значення острова.

За даними ЗМІ, США хочуть отримати суверенні права на частину території Гренландії та заблокувати потенційно ворожих супротивників, таких як Китай чи Росія, від видобутку корисних копалин.

Також писали, що Румунія та американська компанія Critical Metals Corp підписали угоду про будівництво заводу для переробки рідкісноземельних металів у місті Брашові, які компанія зі США видобуватиме у Гренландії.

