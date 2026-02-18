Министр энергетики США Крис Райт заявил, что главный интерес администрации американского президента Дональда Трампа в отношении Гренландии заключается в вопросах национальной безопасности, а не в разработке ее редкоземельных или энергетических ресурсов.

Его слова цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как известно, Трамп давно стремится усилить контроль над Гренландией, а после возвращения в Белый дом его администрация вела переговоры по освоению неиспользованных ресурсов острова.

Впрочем, по словам Райта, эти усилия являются второстепенными и направлены прежде всего на создание экономических возможностей для жителей Гренландии.

"У нас есть множество мест, где можно добывать редкоземельные металлы, а также нефть и газ. Возможно, это улучшит жизнь гренландцев; наш интерес – национальная безопасность", – сказал Райт.

Трамп сделал редкоземельные металлы одним из ключевых элементов своей геополитической стратегии, поскольку Вашингтон стремится бросить вызов доминированию Китая как крупнейшего в мире поставщика десятков критически важных минералов. Эти материалы необходимы для широкого спектра применений: от смартфонов и "зеленых" технологий до оборонных систем.

"Редкоземельные элементы – это ужасное название, потому что они есть повсюду; на самом деле они совсем не редкие. Безусловно, существуют гораздо более привлекательные места для их добычи", – добавил американский министр.

Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс на днях заявил, что Соединенные Штаты уже обеспечивают неявную защиту Гренландии, а потому должны участвовать в распределении ее ресурсов из-за стратегического значения острова.

По данным СМИ, США хотят получить суверенные права на часть территории Гренландии и заблокировать потенциально враждебных противников, таких как Китай или Россия, от добычи полезных ископаемых.

Также писали, что Румыния и американская компания Critical Metals Corp подписали соглашение о строительстве завода для переработки редкоземельных металлов в городе Брашове, которые компания из США будет добывать в Гренландии.

Читайте также: "Жест доброй воли" Трампа. Что заставило лидера США поставить на паузу войну за Гренландию.