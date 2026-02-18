Снігові бурі в Румунії позбавили світла 200 тисяч споживачів

Сильний снігопад та дощі в Румунії призвели до зникнення електроенергії у 200 тисяч споживачів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр енергетики Румунії Богдан Іван, передає Digi24.

Найбільші проблеми з електроенергією зафіксовані в повітах Димбовіца, Бреїла, Бузеу, Прахова та Галац. Роботу енергетиків ускладнює перекриття доріг через великий шар снігу.

За словами міністра, на місцях працюють 322 бригади, а також залучено генератори, обладнання та спеціальний транспорт, адаптований до складних зимових умов.

Від негоди постраждали 25 повітів, включаючи столицю країни Бухарест, де було оголошено червоний рівень попередження про снігопади.

В деяких місцях шар снігу сягнув 50 сантиметрів. Негода спричинила перекриття доріг та автомагістралей, а заняття в деяких школах були скасовані. Також було порушено повітряний рух в аеропортах.

У департаменті з надзвичайних ситуацій Румунії порадили уникати подорожей найближчим часом.

Нагадаємо, у неділю найбільший міжнародний аеропорт в Нідерландах "Схіпхол" скасував 170 рейсів через сніжну погоду.

Минулого тижня Францію охопив шторм "Нільс". Через завдану штормом шкоду на півдні країни без світла залишались близько 850 тисяч споживачів; у чотирьох департаментах оголосили "червоний" рівень небезпеки через загрозу паводків.