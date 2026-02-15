Найбільший аеропорт Нідерландів скасував сотні рейсів через негоду

Найбільший міжнародний аеропорт в Нідерландах "Схіпхол" у неділю, 15 лютого, скасував 170 рейсів через сніжну погоду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

За даними аеропорту, рейси скасовано через поєднання снігопаду та сильного вітру. Злітно-посадкові смуги та посадкові смуги необхідно спочатку очистити від снігу. Це також стосується місць стоянки літаків.

Авіакомпанія KLM повідомляє, що аеропорт звернувся до компаній із проханням скасувати певний відсоток своїх рейсів. Передусім йдеться про рейси, заплановані між 17 годиною та північчю.

По всій території Нідерландів оголошено жовтий рівень попередження через снігопад.

Нагадаємо, у січні нідерландська авіакомпанія KLM заявила про нестачу рідини для видалення льоду з літаків в аеропорту "Схіпхол" в Амстердамі, де через холодну погоду за п'ять днів було скасовано тисячі рейсів.

На початку року у Нідерландах через снігопади виникли значні проблеми на дорогах країни, а поїзди та громадський транспорт на багатьох маршрутах були скасовані чи курсували з порушеним графіком.

5 січня французьке управління цивільної авіації попросило авіакомпанії скасувати 15% рейсів в аеропортах Орлі та Шарль де Голль після сильних снігопадів у французькій столиці.

Того ж дня ліверпульський аеропорт імені Джона Леннона призупинив польоти через екстремальні погодні умови, також постраждало наземне сполучення у Великій Британії.