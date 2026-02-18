Снежные бури в Румынии лишили света 200 тысяч потребителей

Сильный снегопад и дожди в Румынии привели к исчезновению электроэнергии у 200 тысяч потребителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр энергетики Румынии Богдан Иван, передает Digi24.

Наибольшие проблемы с электроэнергией зафиксированы в уездах Дымбовица, Брэила, Бузеу, Прахова и Галац. Работу энергетиков осложняет перекрытие дорог из-за большого слоя снега.

По словам министра, на местах работают 322 бригады, а также привлечены генераторы, оборудование и специальный транспорт, адаптированный к сложным зимним условиям.

От непогоды пострадали 25 уездов, включая столицу страны Бухарест, где был объявлен красный уровень предупреждения о снегопадах.

В некоторых местах слой снега достиг 50 сантиметров. Непогода вызвала перекрытие дорог и автомагистралей, а занятия в некоторых школах были отменены. Также было нарушено воздушное движение в аэропортах.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Румынии посоветовали избегать путешествий в ближайшее время.

Напомним, в воскресенье крупнейший международный аэропорт в Нидерландах "Схипхол" отменил 170 рейсов из-за снежной погоды.

На прошлой неделе Францию охватил шторм "Нильс". Из-за нанесенного штормом ущерба на юге страны без света оставались около 850 тысяч потребителей; в четырех департаментах объявили "красный" уровень опасности из-за угрозы паводков.