Правительство Италии выступило категорически против россиян и белорусов на домашней Паралимпиаде

Правительство Италии выступило против допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Милане-Кортини.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел и спорта Антонио Таяни и Андреа Абоди.

Министры отметили, что итальянское правительство выражает категорическое несогласие с решением Международного паралимпийского комитета допустить к Играм шестерых российских и четырех белорусских спортсменов с демонстрацией их национальных эмблем, включая гимн.

"Итальянское правительство повторно выражает свое несогласие, уже высказанное вместе с 33 другими странами и Европейской комиссией, с решением о полном восстановлении членства российского и белорусского паралимпийских комитетов, принятым Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета 27 сентября, и подтверждает свою полную солидарность и безусловную поддержку Украины", – заявили министры.

Правительство Италии призывает Международный паралимпийский комитет пересмотреть это решение.

"Постоянное нарушение Россией перемирия и олимпийских и паралимпийских идеалов, при поддержке Беларуси, несовместимо с участием их спортсменов в Играх, если только они не выступают как нейтральные индивидуальные спортсмены", – подчеркнули Таяни и Абоди.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.

О бойкоте церемонии открытия Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов заявили ранее в Еврокомиссии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна осудил решение Международного паралимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Италии.

А эстонский вещатель ERR принял решение не транслировать соревнования.