СМИ: США давят на НАТО для сворачивания операций в двух странах

США давят на НАТО, чтобы блок сократил свои зарубежные операции в двух странах – в частности, ключевую миссию в Ираке и миротворческие операции в Косово.

Об этом изданию Politico сообщили четыре дипломата НАТО на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

НАТО поддерживает консультативную миссию, направленную на укрепление институтов безопасности Ирака, в частности полиции, и на недопущение возвращения группировки "Исламское государство". Операция была начата во время первого президентского срока Дональда Трампа в 2018 году, а с 2021-го ее неоднократно расширяли по просьбе Багдада.

Вашингтон попросил союзников завершить эту миссию уже в сентябре, сообщили два дипломата.

Отдельно США также планируют вывести около 2 500 военных из Ирака в соответствии с соглашением 2024 года с иракским правительством. Как сообщил чиновник администрации США, этот шаг является частью "обязательства Трампа положить конец бесконечным войнам", в то же время он подчеркнул, что вывод происходит "в тесной координации" с Багдадом.

Запрос США встретил сопротивление внутри Альянса. "Сейчас не тот момент, чтобы уходить из Ирака... правительство хочет, чтобы мы там оставались", – сказал первый дипломат. Второй дипломат отметил, что "большинство" союзников согласны с необходимостью сокращения иракской миссии, но в более долгосрочной перспективе и с сохранением меньшего контингента.

По словам четырех дипломатов, США также дали понять, что хотят свернуть возглавляемые НАТО силы в Косово KFOR, что вызывает еще большее беспокойство среди европейских союзников, даже несмотря на то, что обсуждения находятся на очень ранней стадии.

Международная миротворческая миссия в Косово была санкционирована ООН и начата в 1999 году, в настоящее время она насчитывает около 4 500 военных.

Один из высокопоставленных чиновников НАТО заявил о большой обеспокоенности по поводу намерений свернуть миссию, поскольку "ситуация на Западных Балканах может быстро обостриться".

В комментарии изданию представитель НАТО, выступавший от имени организации, заявил, что никаких временных рамок по сворачиванию обеих миссий не существует. "Эти миссии основаны на необходимости, проходят периодический пересмотр и корректируются в зависимости от развития обстоятельств", – добавил он.

На данный момент решение о прекращении ни одной из операций не принято. Для начала и завершения миссий требуется согласие всех 32 союзников.

По данным Politico, США также давят на союзников по НАТО и настаивают, чтобы Украина и партнеры из Индо-Тихоокеанского региона не принимали формального участия в ежегодном саммите Альянса, который в июле состоится в Анкаре.

12 февраля на заседании министров обороны НАТО заместитель главы Пентагона Элбридж Колби объявил, что НАТО нуждается в глубоком реформировании. Он заявил, что США хотят создать "НАТО 3.0", которая не будет "основана на зависимости" Европы от Америки.

