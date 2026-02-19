Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не має великої надії на швидке закінчення загарбницької війни Росії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав газетам Neue Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR) і Rheinpfalz, цитує Spiegel.

Фрідріх Мерц бачить мало шансів на швидке закінчення війни шляхом переговорів. Він сказав "На мою думку, ця війна закінчиться лише тоді, коли одна зі сторін вичерпає свої військові або економічні ресурси".

Згадуючи правителя Росії Владіміра Путіна, Мерц додав: "Розумні та гуманітарні аргументи не переконають Путіна. Це гірка правда". Тому метою європейських зусиль є "запобігти продовженню війни з боку Росії у військовому плані та її подальшому фінансуванню в економічному плані".

Мерц заявив, що вважає "практично неможливим" відновлення нормальних відносин з Путіним. "Коли я дивлюся на цей режим і цей сліпий, лютий терор, у мене мало надії", – сказав він.

На думку Мерца, "російська владна кліка не може обійтися без війни в найближчому майбутньому. Вони мусять підтримувати військову машину, бо не мають плану, що робити з сотнями тисяч солдатів, деякі з яких мають серйозні травми, які повертаються з фронту", – сказав канцлер.

Мерц процитував американо-французького історика Астольфа де Кюстіна, який після тривалих подорожей Росією в XIX столітті сказав: "Росія в наш час є найвизначнішою країною для спостерігача, тому що в ній можна знайти як найглибше варварство, так і найвищу цивілізацію". Це актуально і сьогодні. "Зараз ми бачимо цю країну в стані найглибшого варварства. Це не зміниться в найближчому майбутньому, і ми мусимо це прийняти", – заявив німецький канцлер.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що за результатами дводенних перемовин у Женеві між Україною, США та РФ щодо мирного врегулювання є напрацювання у політичній складовій, але поки що позиції сторін різні, і такого прогресу, як у військовому напрямі немає.

Раніше портал Axios повідомив, що переговори політичних груп у Женеві 17 лютого "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.

ЗМІ також повідомили, що в російській делегації назвали переговори у Женеві "дуже напруженими".