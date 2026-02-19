Канцлер Германии Фридрих Мерц не питает больших надежд на быстрое окончание захватнической войны России против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал газетам Neue Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR) и Rheinpfalz, цитирует Spiegel.

Фридрих Мерц видит мало шансов на быстрое окончание войны путем переговоров. Он убежден, что "эта война закончится только тогда, когда одна из сторон исчерпает свои военные или экономические ресурсы".

Вспоминая правителя России Владимира Путина, Мерц добавил: "Разумные и гуманитарные аргументы не убедят Путина. Это горькая правда". Поэтому целью европейских усилий является "предотвратить продолжение войны со стороны России в военном плане и ее дальнейшее финансирование в экономическом плане".

Мерц заявил, что считает "практически невозможным" восстановление нормальных отношений с Путиным. "Когда я смотрю на этот режим и этот слепой, яростный террор, у меня мало надежды", – сказал он.

По мнению Мерца, "российская властная клика не может обойтись без войны в ближайшем будущем. Они должны поддерживать военную машину, потому что не имеют плана, что делать с сотнями тысяч солдат, некоторые из которых имеют серьезные травмы, которые возвращаются с фронта", – сказал канцлер.

Мерц процитировал американо-французского историка Астольфа де Кюстина, который после длительных путешествий по России в XIX веке сказал: "Россия в наше время является самой выдающейся страной для наблюдателя, потому что в ней можно найти как глубочайшее варварство, так и высочайшую цивилизацию". Это актуально и сегодня. "Сейчас мы видим эту страну в состоянии глубочайшего варварства. Это не изменится в ближайшем будущем, и мы должны это принять", – заявил немецкий канцлер.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что по результатам двухдневных переговоров в Женеве между Украиной, США и РФ по мирному урегулированию есть наработки в политической составляющей, но пока позиции сторон разные, и такого прогресса, как в военном направлении, нет.

Ранее портал Axios сообщил, что переговоры политических групп в Женеве 17 февраля "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.

СМИ также сообщили, что в российской делегации назвали переговоры в Женеве "очень напряженными".