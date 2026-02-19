ЗМІ: прем'єр Британії тисне на міністерства, щоб прискорити зростання оборонних витрат

Британський прем'єр Кір Стармер тисне на Міністерство фінансів, щоб прискорити плани щодо збільшення витрат на оборону Британії, після того як військові керівники переконали його в необхідності швидших дій для відновлення виснажених збройних сил країни.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише "Європейська правда".

Кабінет прем'єр-міністра та Міністерство оборони вважають, що для заповнення прогалини в оборонному бюджеті та просування надійнішої стратегії у відповідь на зростаючі загрози необхідні витрати, що перевищують поточні зобов'язання у розмірі 2,6% від ВВП до 2027 року, за словами осіб, обізнаних у цьому питанні.

Наразі міністерка фінансів Рейчел Рівз, здається, чинить опір запропонованим змінам, наполягаючи, що будь-яке рішення про подальше збільшення витрат має бути прийняте в 2027 році.

У середу вона заявила телеканалам, що хоча вона "продовжуватиме збільшувати" витрати на оборону після 2027 року, будь-які нові кошти будуть виділені під час її наступного перегляду витрат, який має відбутися того ж року. Однак посадовці побоюються, що очікування до того часу обмежить здатність Британії краще розподіляти довгострокові видатки на оборону.

У червні Стармер пообіцяв до 2035 року витратити 5% британського ВВП на безпеку, включаючи 3,5% на основну оборону. Однак міністри ще не визначили шлях до досягнення цієї мети, що залишає оборонну промисловість у стані невизначеності.

Міністерство оборони перебуває під тиском з вимогою опублікувати план інвестицій в оборону, який розподілить поточне збільшення витрат, але його оприлюднення затримується на кілька місяців через дефіцит у розмірі 28 млрд фунтів стерлінгів (38 млрд доларів). Затримка плану, яка викликала невизначеність щодо деяких ключових оборонних контрактів, очікується вже наступного місяця, зазначають джерела.

Міністерство фінансів шукає способи спільного запозичення з європейськими союзниками та залучення більших приватних інвестицій, щоб допомогти заповнити дефіцит фінансування, але високопосадовці повідомили Bloomberg, що цього, ймовірно, буде недостатньо і що це допоможе лише усунути дефіцит закупівель та запасів.

Вони також застерегли, що швидко збільшити видатки на оборону до 3% від ВВП до 2029 року, що, як повідомила BBC цього тижня, зараз розглядається, буде дуже складно без значного підвищення податків, скорочення видатків або зміни фіскальних правил.

За словами цих осіб, Міністерство фінансів зараз розробляє додаткові варіанти збільшення витрат на оборону під новим тиском з боку прем'єр-міністра, одночасно закликаючи Міністерство оборони, яке Рівз вважає одним з найбільш марнотратних відомств, скоротити витрати в рамках існуючого плану.

Голова збройних сил країни, начальник штабу оборони Річард Найтон, минулого місяця попередив, що Британія не може собі дозволити виконати навіть свої поточні зобов'язання, і що така ситуація вимагає "складних компромісів".

Це може призвести до того, що Міністерство оборони скоротить свої фінансові резерви, відкладе реалізацію деяких програм і зменшить амбіції уряду в галузі оборони, заявив він перед комітетом з питань оборони парламенту.

Як повідомлялося, прем’єр Великої Британії Кір Стармер виступить з пропозицією для союзників Британії створити спільну ініціативу сприяння переозброєнню.

Британський прем’єр також висловлював інтерес у поновленні перемовин про приєднання Британії до європейської програми SAFE, перші спроби яких закінчились невдачею.