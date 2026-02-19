СМИ: премьер Британии давит на министерства, чтобы ускорить рост оборонных расходов

Британский премьер Кир Стармер давит на Министерство финансов, чтобы ускорить планы по увеличению расходов на оборону Великобритании, после того как военные руководители убедили его в необходимости более быстрых действий для восстановления истощенных вооруженных сил страны.

Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Кабинет премьер-министра и Министерство обороны считают, что для заполнения пробела в оборонном бюджете и продвижения более надежной стратегии в ответ на растущие угрозы необходимы расходы, превышающие текущие обязательства в размере 2,6% от ВВП до 2027 года, по словам лиц, осведомленных в этом вопросе.

В настоящее время министр финансов Рэйчел Ривз, похоже, сопротивляется предложенным изменениям, настаивая, что любое решение о дальнейшем увеличении расходов должно быть принято в 2027 году.

В среду она заявила телеканалам, что хотя она "продолжит увеличивать" расходы на оборону после 2027 года, любые новые средства будут выделены во время ее следующего пересмотра расходов, который должен состояться в том же году. Однако чиновники опасаются, что ожидание до того времени ограничит способность Великобритании лучше распределять долгосрочные расходы на оборону.

В июне Стармер пообещал до 2035 года потратить 5% британского ВВП на безопасность, включая 3,5% на основную оборону. Однако министры еще не определили путь к достижению этой цели, что оставляет оборонную промышленность в состоянии неопределенности.

Министерство обороны находится под давлением с требованием опубликовать план инвестиций в оборону, который распределит текущее увеличение расходов, но его обнародование задерживается на несколько месяцев из-за дефицита в размере 28 млрд фунтов стерлингов (38 млрд долларов). Задержка плана, которая вызвала неопределенность в отношении некоторых ключевых оборонных контрактов, ожидается уже в следующем месяце, отмечают источники.

Министерство финансов ищет способы совместного заимствования с европейскими союзниками и привлечения больших частных инвестиций, чтобы помочь восполнить дефицит финансирования, но высокопоставленные чиновники сообщили Bloomberg, что этого, вероятно, будет недостаточно и что это поможет лишь устранить дефицит закупок и запасов.

Они также предупредили, что быстро увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП к 2029 году, что, как сообщила BBC на этой неделе, сейчас рассматривается, будет очень сложно без значительного повышения налогов, сокращения расходов или изменения фискальных правил.

По словам этих лиц, Министерство финансов сейчас разрабатывает дополнительные варианты увеличения расходов на оборону под новым давлением со стороны премьер-министра, одновременно призывая Министерство обороны, которое Ривз считает одним из самых расточительных ведомств, сократить расходы в рамках существующего плана.

Глава вооруженных сил страны, начальник штаба обороны Ричард Нейтон, в прошлом месяце предупредил, что Великобритания не может себе позволить выполнить даже свои текущие обязательства, и что такая ситуация требует "сложных компромиссов".

Это может привести к тому, что Министерство обороны сократит свои финансовые резервы, отложит реализацию некоторых программ и уменьшит амбиции правительства в области обороны, заявил он перед комитетом по вопросам обороны парламента.

Как сообщалось, премьер Великобритании Кир Стармер выступит с предложением для союзников Великобритании создать совместную инициативу содействия перевооружению.

Британский премьер также выражал интерес к возобновлению переговоров о присоединении Великобритании к европейской программе SAFE, первые попытки которых закончились неудачей.