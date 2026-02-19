Мерц налаштований на другий термін на посаді канцлера

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прагне другого терміну після федеральних виборів, запланованих на 2029 рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

У свої 70 років Фрідріх Мерц навіть не думає про вихід на пенсію.

"Я дійсно маю намір залишатися на посаді ще досить довго", – сказав політик на політичному заході в Трірі в середу, зазначивши, що його батько в січні відзначив 102-річчя.

11 листопада Мерцу виповнилося 70 років, і він є найстаршим канцлером Німеччини після Конрада Аденауера, який пішов у відставку в 1963 році у віці 87 років. У п'ятницю він має намір балотуватися на третій термін як лідер партії на партійній конференції Християнсько-демократичного союзу у Штутгарті.

Генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн також нещодавно підтвердив, що Мерц має чудові передумови для тривалої політичної кар'єри. "Він сам сказав: його батько має понад 100 років, а мати – трохи менше", – розповів генеральний секретар ХДС журналу Stern.

"Тож у нього є гени, щоб дуже довго продовжувати займатися політикою", – зазначив він.

Однак генеральний секретар ХДС вважає дискусію про іншу кандидатуру на посаду канцлера передчасною. У відповідь на запитання Ліннеман сказав: "Я так вважаю, але це питання не постане в 2026 році".

Керівництво ХДС готується в четвер до дводенної федеральної партійної конференції в Штутгарті, яка розпочнеться в п'ятницю з виборів виконавчого комітету партії.

Мерц втретє поспіль балотується на посаду голови партії як єдиний кандидат. Він був обраний у 2022 році на онлайн-конференції з 94,6% голосів, а пізніше підтверджений 95,3% голосів за результатами поштового голосування. У 2024 році він отримав 89,8% голосів.

Багато хто в ХДС вважає, що, з огляду на нелегкий початок його терміну, він не зможе повторити цей успіх. З іншого боку, можливо, що з огляду на п'ять майбутніх виборів у федеральних землях делегати об'єднаються навколо свого голови, щоб продемонструвати єдність.

Орієнтиром для спекуляцій є результат, досягнутий головою сестринської партії ХСС Маркусом Зьодером, який у грудні минулого року отримав найнижчий на сьогодні рейтинг схвалення – 83,6%. Дехто зараз каже, що головна мета Мерца – показати кращий результат, ніж Зьодер.

Раніше Фрідріх Мерц розповів, що був здивований оплесками після промови держсекретаря США Марко Рубіо на Мюнхенській безпековій конференції, що проходила минулими вихідними.

В ході своєї промови в Мюнхені Рубіо заявив, що США можуть здаватися "прямими і різкими", але це лише тому, що вони "глибоко переймаються" щодо свого майбутнього і майбутнього Європи.