Мерц настроен на второй срок на посту канцлера

Канцлер Германии Фридрих Мерц стремится к второму сроку после федеральных выборов, запланированных на 2029 год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

В свои 70 лет Фридрих Мерц даже не думает о выходе на пенсию.

"Я действительно намерен оставаться на посту еще достаточно долго", – сказал политик на политическом мероприятии в Трире в среду, отметив, что его отец в январе отметил 102-летие.

11 ноября Мерцу исполнилось 70 лет, и он является самым старшим канцлером Германии после Конрада Аденауэра, который ушел в отставку в 1963 году в возрасте 87 лет. В пятницу он намерен баллотироваться на третий срок в качестве лидера партии на партийной конференции Христианско-демократического союза в Штутгарте.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн также недавно подтвердил, что Мерц имеет прекрасные предпосылки для продолжительной политической карьеры. "Он сам сказал: его отец имеет более 100 лет, а мать – чуть меньше", – рассказал генеральный секретарь ХДС журналу Stern.

"Так что у него есть гены, чтобы очень долго продолжать заниматься политикой", – отметил он.

Однако генеральный секретарь ХДС считает дискуссию о другой кандидатуре на пост канцлера преждевременной. В ответ на вопрос Линнеман сказал: "Я так считаю, но этот вопрос не встанет в 2026 году".

Руководство ХДС готовится в четверг к двухдневной федеральной партийной конференции в Штутгарте, которая начнется в пятницу с выборов исполнительного комитета партии.

Мерц третий раз подряд баллотируется на пост главы партии как единственный кандидат. Он был избран в 2022 году на онлайн-конференции с 94,6% голосов, а позже подтвержден 95,3% голосов по результатам почтового голосования. В 2024 году он получил 89,8% голосов.

Многие в ХДС считают, что, учитывая нелегкое начало его срока, он не сможет повторить этот успех. С другой стороны, возможно, что, учитывая пять предстоящих выборов в федеральных землях, делегаты объединятся вокруг своего председателя, чтобы продемонстрировать единство.

Ориентиром для спекуляций является результат, достигнутый главой сестринской партии ХСС Маркусом Зёдером, который в декабре прошлого года получил самый низкий на сегодняшний день рейтинг одобрения – 83,6%. Некоторые сейчас говорят, что главная цель Мерца – показать лучший результат, чем Зёдер.

Ранее Фридрих Мерц рассказал, что был удивлен аплодисментами после речи госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в минувшие выходные.

В ходе своей речи в Мюнхене Рубио заявил, что США могут казаться "прямыми и резкими", но это только потому, что они "глубоко озабочены" своим будущим и будущим Европы.