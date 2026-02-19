Прем'єрка Литви бойкотує Паралімпійські ігри через участь росіян і білорусів

Прем'єрка Литви Інга Ругінене заявила в четвер, що бойкотуватиме майбутні Паралімпійські ігри в Мілані-Кортіні на знак протесту проти рішення дозволити російським і білоруським спортсменам виступати під своїми національними прапорами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

У середу Литовський паралімпійський комітет різко розкритикував рішення дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у цьогорічних Паралімпійських іграх під своїми національними прапорами.

"Я планувала поїздку, щоб підтримати наших паралімпійських спортсменів і комітет, але ця поїздка не відбудеться, і наш спортсмен, який представляє Литву, буде вшанований тут, у Литві", – сказала Ругінене в ефірі радіостанції Žinių Radijas.

Ругінене повторила свою критику Міжнародного паралімпійського комітету, заявивши, що його рішення "не відображає сьогоднішню реальність".

"Нам потрібна єдність і стійкість проти всіх провокацій, і ми повинні сказати, що в Європі ми стоїмо єдині і віримо в перемогу України", – сказала вона.

Уряд Італії, яка приймає зимові змагання, виступив проти допуску російських та білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх у Мілані-Кортіні.

Про бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів заявили раніше в Єврокомісії.