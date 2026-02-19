Премьер-министр Литвы бойкотирует Паралимпийские игры из-за участия россиян и белорусов

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила в четверг, что будет бойкотировать предстоящие Паралимпийские игры в Милане-Кортини в знак протеста против решения разрешить российским и белорусским спортсменам выступать под своими национальными флагами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В среду Литовский паралимпийский комитет резко раскритиковал решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх этого года под своими национальными флагами.

"Я планировала поездку, чтобы поддержать наших паралимпийских спортсменов и комитет, но эта поездка не состоится, и наш спортсмен, представляющий Литву, будет чествован здесь, в Литве", – сказала Ругинене в эфире радиостанции Žinių Radijas.

Ругинене повторила свою критику Международного паралимпийского комитета, заявив, что его решение "не отражает сегодняшнюю реальность".

"Нам нужно единство и стойкость против всех провокаций, и мы должны сказать, что в Европе мы стоим едины и верим в победу Украины", – сказала она.

Правительство Италии, принимающей зимние соревнования, выступило против допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Милане-Кортини.

О бойкоте церемонии открытия Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов заявили ранее в Еврокомиссии.