ЗМІ: Німеччина скоротила військову присутність в Іраку до мінімуму

Через ризик військової ескалації між США та Іраном німецькі збройні сили скоротили свою присутність у сусідньому Іраку до абсолютного мінімуму.

Про це стало відомо Spiegel, передає "Європейська правда".

У середу з Іраку до Йорданії було знову перевезено невелику кількість німецьких солдатів (не перевищує 10 осіб). Військові джерела заявили, що через триваючу дуже напружену ситуацію з Ербіля на півночі Іраку було евакуйовано ще більше "персоналу, який не є критично важливим для виконання місії".

Збройні сили Німеччини (Бундесвер) підтримують розвиток місцевої армії в Іраку в рамках місії НАТО. За винятком кількох радників у столиці Багдаді, більшість персоналу Бундесверу дислокується в Ербілі на півночі країни, де переважає курдське населення.

Бундесвер вже скоротив свою присутність в Ербілі на початку лютого. Через зростаючу загрозу удару США по Ірану було прийнято рішення вивести ще більше військ.

У минулому Іран неодноразово намагався атакувати американські позиції на півночі Іраку в періоди високої напруженості. Німецькі збройні сили також стали мішенню, оскільки, як і американці, вони дислокуються поблизу аеропорту Ербіля.

У конфіденційному звіті про ситуацію збройних сил зазначається, що спільне використання баз з американськими військами становить "непряму загрозу" для Бундесверу.

Німецькі збройні сили уважно стежать за ситуацією на Близькому Сході. Військово-повітряні сили мають невелику базу на сході Йорданії. Звідти літаки-заправники підтримують міжнародну коаліцію проти терористичних угруповань у регіоні.

Бундесвер також має кілька солдатів, дислокованих на американській базі Аль-Удейд у Катарі, де вони входять до складу штабу антитерористичної коаліції. Вже наприкінці січня Бундесвер підвищив рівень загрози для цієї бази до "значного", згідно з останнім звітом про ситуацію.

Останнім часом Збройні сили Німеччини мали близько 300 солдатів, розгорнутих для виконання місії в Іраку та Йорданії. Однак більшість з них дислокується в Йорданії.

За повідомленнями ЗМІ, американські військові готові завдати удару по Ірану вже у найближчі вихідні і президент США Дональд Трамп про це проінформований, однак рішення він ще не ухвалив.

У вівторок відбувся черговий раунд перемовин США та Ірану у Женеві. Очільник МЗС Ірану після того заявив про "початок шляху до угоди" між країнами.