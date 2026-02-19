СМИ: Германия сократила военное присутствие в Ираке до минимума

Из-за риска военной эскалации между США и Ираном немецкие вооруженные силы сократили свое присутствие в соседнем Ираке до абсолютного минимума.

Об этом стало известно Spiegel, передает "Европейская правда".

В среду из Ирака в Иорданию было снова перевезено небольшое количество немецких солдат (не превышает 10 человек). Военные источники заявили, что из-за продолжающейся очень напряженной ситуации из Эрбиля на севере Ирака было эвакуировано еще больше "персонала, который не является критически важным для выполнения миссии".

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) поддерживают развитие местной армии в Ираке в рамках миссии НАТО. За исключением нескольких советников в столице Багдаде, большинство персонала Бундесвера дислоцируется в Эрбиле на севере страны, где преобладает курдское население. Бундесвер уже сократил свое присутствие в Эрбиле в начале февраля.

Из-за растущей угрозы удара США по Ирану было принято решение вывести еще больше войск.

В прошлом Иран неоднократно пытался атаковать американские позиции на севере Ирака в периоды высокой напряженности. Немецкие вооруженные силы также стали мишенью, поскольку, как и американцы, они дислоцируются вблизи аэропорта Эрбиля.

В конфиденциальном отчете о ситуации вооруженных сил отмечается, что совместное использование баз с американскими войсками представляет "косвенную угрозу" для Бундесвера.

Немецкие вооруженные силы внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке. Военно-воздушные силы имеют небольшую базу на востоке Иордании. Оттуда самолеты-заправщики поддерживают международную коалицию против террористических группировок в регионе.

Бундесвер также имеет несколько солдат, дислоцированных на американской базе Аль-Удейд в Катаре, где они входят в состав штаба антитеррористической коалиции. Уже в конце января Бундесвер повысил уровень угрозы для этой базы до "значительного", согласно последнему отчету о ситуации.

В последнее время Вооруженные силы Германии имели около 300 солдат, развернутых для выполнения миссии в Ираке и Иордании. Однако большинство из них дислоцируется в Иордании.

По сообщениям СМИ, американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в ближайшие выходные и президент США Дональд Трамп об этом проинформирован, однако решение он еще не принял.

Во вторник состоялся очередной раунд переговоров США и Ирана в Женеве. Глава МИД Ирана после того заявил о "начале пути к соглашению" между странами.