Туск закликав поляків в Ірані негайно виїздити

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав громадян країни, які перебувають в Ірані, якнайшвидше їхати звідти.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Туск озвучив заклик щодо виїзду з Ірану у спілкуванні зі ЗМІ під час поїздки на військовий полігон під Варшавою та зазначив, що говорить і від імені очільника МЗС Радослава Сікорського.

"Будь ласка, негайно виїздіть з Ірану і за жодних обставин не їдьте в цю країну. Не хочу нікого лякати щодо можливого розвитку подій, але ми всі розуміємо, про що я. Ймовірність "гарячої" війни дуже, дуже реальна", – наголосив Туск, підкресливши, що лік йде можливо вже навіть на "кілька десятків годин".

США опублікували такий заклик до своїх громадян на території Ірану ще у перший тиждень лютого.

Минулої доби американський портал Axios з посиланням на джерела, близькі до команди Трампа, повідомляв, що США вже "дуже близькі" до рішення про війну проти Ірану, і це може бути дуже масштабна операція тривалістю кілька тижнів.

CBS повідомляє, що американські військові готові завдати удару по Ірану вже цими вихідними і президент США Дональд Трамп про це проінформований, однак рішення він ще не ухвалив.

У вівторок відбувся черговий раунд перемовин США та Ірану у Женеві. Очільник МЗС Ірану після того заявив про "початок шляху до угоди" між країнами.