Туск призвал поляков в Иране немедленно выезжать

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал граждан страны, которые находятся в Иране, как можно быстрее уезжать оттуда.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Туск озвучил призыв о выезде из Ирана в общении со СМИ во время поездки на военный полигон под Варшавой, и отметил, что говорит и от имени главы МИД Радослава Сикорского.

"Пожалуйста, немедленно выезжайте из Ирана и ни при каких обстоятельствах не едьте в эту страну. Не хочу никого пугать относительно возможного развития событий, но мы все понимаем, о чем я. Вероятность "горячей" войны очень, очень реальна", – отметил Туск, подчеркнув, что счет идет возможно уже даже на "несколько десятков часов".

США опубликовали такой призыв к своим гражданам на территории Ирана еще в первую неделю февраля.

За прошедшие сутки американский портал Axios со ссылкой на источники, близкие к команде Трампа, сообщал, что США уже "очень близки" к решению о войне против Ирана, и это может быть очень масштабная операция продолжительностью несколько недель.

CBS сообщает, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в эти выходные и президент США Дональд Трамп об этом проинформирован, однако решение он еще не принял.

Во вторник состоялся очередной раунд переговоров США и Ирана в Женеве.

Глава МИД Ирана после того заявил о "начале пути к соглашению" между странами.