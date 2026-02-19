Румунія за 50 млн євро повністю перебудує міст на кордоні з Молдовою

Міст через Прут у зоні прикордонного переходу Леушени-Албіца на кордоні Румунії і Молдови, побудований у 1954 році, повністю перебудують.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Уряд Румунії вже схвалив проєкт будівництва на 257 млн румунських леїв (близько €50,4 млн), вважаючи реконструкцію старого мосту нерентабельною.

В уряді Румунії повідомили, що будівництво нового мосту в зоні КПП "Леушени – Албіца" стане одним з найважливіших проєктів модернізації транскордонної інфраструктури. Спонсорувати будівництво планують за рахунок європейських фондів і держпідтримки.

Новий міст буде чотирисмуговим, 420 м завдовжки. Він з'єднає молдовську трасу М1 і румунську DN 24B. Побудувати його планується за 24 місяці. На час будівництва нижче за течією організують тимчасовий варіант переходу річки.

Румунська влада також розповіла, що для будівництва нового мосту не буде потрібно експропріювати землі, а отже, жодних затримок не буде.

"Проєкт допоможе підвищити безпеку дорожнього руху, збільшить пропускну здатність на кордоні і полегшить сполучення між країнами. У нинішньому геополітичному контексті ця інвестиція розглядається як стратегічно важлива для приєднання Молдови до європейських транспортних мереж", – вважають в уряді Румунії.

