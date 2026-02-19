Румыния за 50 млн евро полностью перестроит мост на границе с Молдовой

Мост через Прут в зоне пограничного перехода Леушены-Албица на границе Румынии и Молдовы, построенный в 1954 году, полностью перестроят.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Правительство Румынии уже одобрило проект строительства на 257 млн румынских леев (около €50,4 млн), считая реконструкцию старого моста нерентабельной.

В правительстве Румынии сообщили, что строительство нового моста в зоне КПП "Леушены – Албица" станет одним из важнейших проектов модернизации трансграничной инфраструктуры. Спонсировать строительство планируют за счет европейских фондов и господдержки.

Новый мост будет четырехполосным, 420 м в длину. Он соединит молдовскую трассу М1 и румынскую DN 24B. Построить его планируется за 24 месяца. На время строительства ниже по течению организуют временный вариант перехода реки.

Румынские власти также рассказали, что для строительства нового моста не потребуется экспроприировать земли, а, значит, никаких задержек не будет.

"Проект поможет повысить безопасность дорожного движения, увеличит пропускную способность на границе и облегчит сообщение между странами. В нынешнем геополитическом контексте эта инвестиция рассматривается как стратегически важная для присоединения Молдовы к европейским транспортным сетям", – считают в правительстве Румынии.

Напомним, Венгрия, не имеющая выхода к морю, начала строительство собственного порта в итальянском городе Триест на Адриатическом море.

В сентябре страны Балтии подписали соглашение об электрификации трансграничного железнодорожного проекта Rail Baltica на 1,8 млрд евро.