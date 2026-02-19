В Орбана пригрозили припинити постачання електрики та газу Україні 

Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш заявив, що Будапешт розглядає можливість припинення експорту електроенергії та природного газу до України, якщо Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

Про це, як пише "Європейська правда", Гуяш сказав на брифінгу, його цитує Telex.

Заява посадовця пролунала після того, як напередодні Угорщина оголосила про зупинку постачання дизельного палива Україні.

Керівник апарату Віктора Орбана заявив, що Будапешт розгляне інші заходи, якщо українці й надалі "триматимуть нафтопровід закритим".

"Будуть вжиті подальші контрзаходи, якщо український уряд не змінить свого рішення і продовжить зупиняти трубопровід "Дружба" на підставі неправдивих аргументів", – заявив Гуяш.

За його словами, Угорщина координуватиме свої дії зі Словаччиною у цьому питанні.

Нагадаємо, транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" до Словаччини та Угорщини через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Братислава і Будапешт звинувачують Київ у відмові ремонтувати пошкоджені частини нафтопроводу.

Напередодні уряд Словаччини оголосив про зупинення поставок дизельного палива в Україну.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо також закликав Єврокомісію організувати візит моніторингової групи на місце пошкодження нафтопроводу.

Раніше Будапешт і Братислава попросили Хорватію дозволити постачання нафти РФ до Угорщини та Словаччини через трубопровід Adria.

Більше про конфлікт довкола "Дружби" читайте у нашому матеріалі: Кінець "Дружбі": що стоїть за погрозами Орбана та Фіцо та яку помилку зробила Україна.