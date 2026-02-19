У Єврокомісії наполягають, що "Росія не готова до миру"

Систематичні атаки російської армії на Україну, незважаючи на триваючі мирні перемовини, свідчать про те, що Росія не бажає встановлення миру.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.

Росія не демонструє волі для встановлення миру в Україні, переконані в Єврокомісії.

"Ми вітаємо зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на припинення вбивств в Україні та агресивної війни Росії, а також на досягнення справедливого і тривалого миру. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", – заявив Ель-Ануні.

Він констатував, що "Україна повністю віддана просуванню мирних переговорів і погодилася на безумовне припинення вогню майже рік тому".

"З іншого боку, що ми бачимо? Ми бачимо, що Росія продовжує свої невпинні атаки на Україну. Це свідчить про те, що Росія не готова до миру", – підкреслив речник.

Він пояснив, що у ЄС досі "не бачать відчутних ознак того, що Росія серйозно залучена до мирного процесу".

Як повідомляла "Європейська правда", у європейських розвідках сумніваються в припиненні війни РФ проти України цьогоріч.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не має великої надії на швидке закінчення загарбницької війни Росії проти України.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що за результатами дводенних перемовин у Женеві між Україною, США та РФ щодо мирного врегулювання є напрацювання у політичній складовій, але поки що позиції сторін різні, і такого прогресу, як у військовому напрямі, немає.

Раніше портал Axios повідомив, що переговори політичних груп у Женеві 17 лютого "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.