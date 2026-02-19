В Еврокомиссии настаивают, что "Россия не готова к миру"

Систематические атаки российской армии на Украину, несмотря на продолжающиеся мирные переговоры, свидетельствуют о том, что Россия не желает установления мира.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.

Россия не демонстрирует воли для установления мира в Украине, убеждены в Еврокомиссии.

"Мы приветствуем усилия Соединенных Штатов, направленные на прекращение убийств в Украине и агрессивной войны России, а также на достижение справедливого и прочного мира. Международные границы не должны меняться силой", – заявил Эль-Ануни.

Он констатировал, что "Украина полностью привержена продвижению мирных переговоров и согласилась на безусловное прекращение огня почти год назад".

"С другой стороны, что мы видим? Мы видим, что Россия продолжает свои неустанные атаки на Украину. Это свидетельствует о том, что Россия не готова к миру", – подчеркнул спикер.

Он пояснил, что в ЕС до сих пор "не видят ощутимых признаков того, что Россия серьезно вовлечена в мирный процесс".

Как сообщала "Европейская правда", в европейских разведках сомневаются в прекращении войны РФ против Украины в этом году.

Также канцлер Германии Фридрих Мерц не имеет большой надежды на скорое окончание захватнической войны России против Украины.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что по результатам двухдневных переговоров в Женеве между Украиной, США и РФ по мирному урегулированию есть наработки в политической составляющей, но пока позиции сторон разные, и такого прогресса, как в военном направлении, нет.

Ранее портал Axios сообщил, что переговоры политических групп в Женеве 17 февраля "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.