Лидер антиукраинской партии Чехии заявил, что из-за украинцев произошло снижение зарплат

Спикер парламента Чехии, лидер популистской партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура заявил, что из-за украинцев в Чехии якобы начали проседать заработные платы в "простых" профессиях.

Как сообщает IDNES, об этом он сказал в эфире, пишет "Европейская правда".

Окамуру спросили, согласится ли он с мнением министра труда Алеша Юхелки в том, что украинцы очень нужны на чешском рынке труда и их привлечение стоит активизировать.

Спикер ответил, что имеет противоположное мнение.

"Четыре года назад здесь было 200 тысяч украинцев из "первой волны", экономика прекрасно работала и с занятостью не было проблем. Теперь из-за благоприятных условий, созданных правительством Фиалы (...), приехали еще 400 тысяч, а кто-то убеждает, что мы без них не справимся... За эти четыре года реальные зарплаты просели на 30%", – сказал Окамура.

Он добавил, что есть профессии, на которые редко соглашаются чехи – как в уборке, строительстве и тому подобное.

Окамуру переспросили, понимать ли это, что он не будет считать проблемой, если украинцы будут устраиваться в этих сферах.

"Это не о национальности. Трудоустройство должно быть на строгих условиях и на ограниченное время. Иностранец на рабочее место, на которое явно трудно найти гражданина Чехии; лучше из культурно близкой страны – не Ближнего Востока или Африки, где другие обычаи – тогда это может быть... А если окажется, что они уже не нужны, вид на жительство будет аннулироваться и они будут выезжать", – пояснил свое видение Окамура.

Он снова повторил, что проблемой стало проседание заработных плат чешских граждан в "простых" профессиях.

"Мы готовим закон – я инициировал его на коалиционном совете и это согласовали – который усилит условия для временной защиты украинцев. Основой (статуса временной защиты – Ред.) является директива ЕС, поэтому мы не можем его отменить... И одновременно мы готовим основательное ужесточение законодательства о проживании иностранцев в Чехии", – заявил Окамура.

Спикер добавил, что, по его мнению, в Чехии уже слишком много иностранцев, которые живут и работают здесь, и снова взялся сетовать на украинцев.

"Я вижу статистику, что в Праге уже каждый третий – иностранец. Многие люди пишут мне, что они в ТРЦ или где-то на улицах Праги чувствуют себя как в Украине, что они слышат преимущественно русский или украинский... Чехи должны чувствовать себя в Чехии дома, и это никакой не расизм", – сказал Томио Окамура.

В начале недели министры из политсилы Окамуры заявили, что проголосуют против проекта постановления, по которому украинцы с временной защитой должны иметь возможность подать заявку на разрешение на долгосрочное проживание в этом году.

Ранее в правительстве Андрея Бабиша обещали продолжить политику предыдущего правительства относительно долгосрочного пребывания украинцев.

На конец 2025 года Чехия была на 3-м месте в ЕС по количеству украинцев с временной защитой, и на 1-м – по численности принятых украинцев относительно количества собственного населения.