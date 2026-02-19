Король Великобритании отреагировал на арест брата, поддержав действия полиции

Король Великобритании Чарльз III опубликовал заявление по поводу ареста своего брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора за злоупотребление служебным положением, в котором выразил поддержку дальнейшему расследованию.

Как пишет "Европейская правда", заявление монарха приводит The Guardian.

Король заявил, что воспринял новости об аресте экс-принца Эндрю с "беспокойством", а также выразил надежду на справедливый процесс.

"Теперь следует полный, справедливый и надлежащий процесс, с помощью которого этот вопрос будет расследован надлежащим образом и соответствующими органами. В этом, как я уже говорил ранее, они имеют нашу полную и искреннюю поддержку и сотрудничество", – заявил Чарльз III.

Король Великобритании сообщил, что в дальнейшем воздержится от комментариев по делу Эндрю, пока продолжается процесс расследования.

Как стало известно, 19 февраля брат короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Полиция рассматривала обвинения против экс-принца из-за его связей с осужденным в США за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном.

В файлах, обнародованных Министерством юстиции США в начале февраля, утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну.

Напомним, в октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттена-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Эпштейном.

После публикации новых файлов по делу Эпштейна Эндрю уехал из королевской резиденции.