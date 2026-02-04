ЗМІ: брат короля Британії виїхав із резиденції після нових викриттів у справі Епштейна

Брат британського короля Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор виїхав зі свого особняка у королівській садибі у Віндзорі на тлі скандалу з файлами у справі фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це Reuters повідомив обізнаний співрозмовник, передає "Європейська правда".

Його виїзд із Royal Lodge, його дому протягом десятиліть, знаменує нове падіння колишнього принца після розслідування його зв'язків з Епштейном.

Він переїхав до котеджу в Сандрінгемі, маєтку короля в Норфолку, на сході Англії.

Фото: Reuters

За словами співрозмовника, Маунтбеттен-Віндзор може час від часу повертатися до Віндзора в найближчі тижні, поки не завершиться перехідний період.

Цю ж інформацію публікують також низка інших британських ЗМІ.

Раніше британський прем’єр Кір Стармер висловив переконання, що брат британського короля має дати свідчення перед Конгресом США щодо своїх зв’язків зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном.

Нагадаємо, Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Також на прохання короля британський уряд працює над позбавленням Маунтбеттена-Віндзора останнього почесного військового звання.