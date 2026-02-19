Найбільша опозиційна партія Польщі за більш як рік до виборів оголосить кандида у прем’єри

У найбільшій опозиційній партії Польщі "Право і справедливість" невдовзі назвуть свого кандидата на прем’єрську посаду перед змаганнями на парламентських виборах 2027 року.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це оголосив лідер політсили Ярослав Качинський.

Качинський сказав, що вже визначився з кандидатом "ПіС" на посаду прем’єр-міністра на випадок, якщо вони здобудуть перемогу на парламентських виборах 2027 року.

На запитання, коли він розкриє ім’я цієї особи, Качинський сказав, що це має відбутись у березні.

"Я вже ухвалив рішення (...), але спершу хочу обговорити його у ширшому колі нашої політсили", – деталізував Ярослав Качинський.

Наступні планові парламентські вибори у Польщі мають відбутися у листопаді 2027 року.

За останніми опитуваннями, лідерство у рейтингах зберігає партія чинного прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска "Громадянська платформа", "ПіС" – на другому місці.

Цього тижня Туск запевнив, що коаліції нічого не загрожує через розкол у лавах коаліційної партії "Польща 2050".