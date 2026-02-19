Крупнейшая оппозиционная партия Польши более чем за год до выборов объявит кандидата в премьеры

В крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" вскоре назовут своего кандидата на премьерский пост перед борьбой на парламентских выборах 2027 года.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом объявил лидер политсилы Ярослав Качиньский.

Качиньский сказал, что уже определился с кандидатом "ПиС" на должность премьер-министра на случай, если они одержат победу на парламентских выборах 2027 года.

На вопрос, когда он раскроет имя, Качиньский сказал, что это должно произойти в марте.

"Я уже принял решение (...), но сначала хочу обсудить его в более широком кругу нашей политсилы", – детализировал Качиньский.

Следующие плановые парламентские выборы в Польше должны состояться в ноябре 2027 года.

По последним опросам, лидерство в рейтингах сохраняет партия действующего премьер-министра Польши Дональда Туска "Гражданская платформа", "ПиС" – на втором месте.

На этой неделе Туск заверил, что коалиции ничего не угрожает из-за раскола в рядах коалиционной партии "Польша 2050".