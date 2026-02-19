Более 44% румын считают, что наибольшие шансы победить в российско-украинской войне имеет Россия; однако более половины считают, что для завершения войны РФ должна прекратить агрессию и отступить, а не Украина – пойти на уступки.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса INSCOP по заказу New Strategy Center.

44,5% румын считают, что в российско-украинской войне победит Россия, а Украину победителем видят 23,4%. Еще 32,2% респондентов ответили, что не определились с мнением, или не дали ответа.

Это существенное изменение ситуации по сравнению с маем 2022 года – тогда победу Украины прогнозировали более 50% респондентов, а победу России – 26,1%.

По избирательным предпочтениям, самая высокая доля тех, кто прогнозирует победу России – среди сторонников ультраправого "Альянса за объединение румын" (61%). Среди избирателей социал-демократов это 38%, национал-либералов – 26%, "Союза спасения Румынии" – 30%.

Соответственно отличаются и прогнозы относительно победы Украины – вера в такую вероятность выше среди сторонников двух последних партий, при этом, среди сторонников Национально-либеральной партии победу Украины прогнозируют 50%.

Большинство опрошенных возлагают ответственность на завершение войны именно на Россию: 53,3% считают, что для завершения войны нужно, чтобы РФ вывела свои войска и вернула захваченные территории Украины. 35,4% считают, что ради мира Украина должна пойти на уступки России.

0Это существенные изменения по сравнению с ноябрем 2023 года – тогда о необходимости уступок со стороны Украины говорили 24,5%, а о необходимости для России прекратить агрессию и вывести войска с украинской территории – 64,7%.

Более 60% румын не думают, что российско-украинская война закончится в этом году ("очень маловероятным" это считают 38,5%, "достаточно маловероятным" – 24.5%).

Опрос также показал, что по мнению более 70% Румыния движется в неправильном направлении. Больше всего недовольных – среди сторонников ультраправого "Альянса за объединение румын".

Другой опрос 2026 года показал, что завершение российско-украинской войны входит в топ-3 надежд румынских граждан на 2026 год.

Сбор данных проводился с 28 декабря по 6 февраля, всего опросили 1100 совершеннолетних респондентов. Возможная погрешность составляет ± 3%.

