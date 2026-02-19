Нидерланды выделяют дополнительные 2 миллиона евро на возвращение украинских детей из РФ

Правительство Нидерландов выделило дополнительную помощь в размере 2 млн евро на поиск и возвращение похищенных Россией украинских детей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщается на сайте Министерства иностранных дел Нидерландов.

Выделенные средства пойдут на поставку Украине наборов ДНК. Их будут использовать для тестирования членов семей пропавших без вести украинских детей, чтобы при возвращении из России их быстрее идентифицировали и возвращали в семьи.

Часть этой финансовой поддержки также поможет обеспечить психосоциальную помощь детям, вернувшихся из российской депортации.

Напомним, на прошлой неделе в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп в третий раз помогла с возвращением похищенных украинских детей в их семьи. Там также упомянули и об объединении "российских детей" с семьями.

В августе Мелания Трамп написала "письмо мира" правителю РФ Владимиру Путину с призывами о возвращении вывезенных Россией украинских детей. Это письмо главе Кремля перед саммитом на Аляске вручил Дональд Трамп.

Напомним, именно из-за принудительного перемещения детей с оккупированных территорий Украины Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Владимира Путина.