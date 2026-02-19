ЄС остаточно затвердив внесення Корпусу вартових Ісламської революції до списку терористів

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила внесення іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) до списку терористичних організацій.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Ради.

Рішення офіційно вступило в дії після того, як 29 січня міністри закордонних справ держав-членів досягли політичної домовленості щодо визнання КВІР терористичною організацією.

Після включення до списку вона також підпадатиме під обмежувальні заходи, які включають замороження активів, розміщених у державах-членах ЄС, а також заборону операторам Євросоюзу надавати кошти та економічні ресурси цій групі.

Внаслідок цього рішення, обмежувальні заходи згідно з так званим списком терористів ЄС поширюються на 13 осіб та 23 групи й організації.

Корпус вартових Ісламської революції – це військова гілка виконавчої влади Ірану, яка налічує десятки тисяч співробітників.

Корпус було створено після революції 1979 року, оскільки нові правителі не довіряли армії, створеній шахом. Це ключова частина збройних сил Ірану, що підпорядковується безпосередньо верховному лідеру Алі Хаменеї.

США визнали Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією в 2019 році і неодноразово закликали ЄС наслідувати їхній приклад.

Після рішення Ради ЄС із закордонних справ внести КВІР до списку терористичних організацій Іран оголосив про виклик послів низки європейських країн.

Нагадаємо, 29 січня міністри закордонних справ ЄС також оголосили санкції проти низки посадовців, відповідальних за жорстоке придушення мирних протестів на початку січня.

А 30 січня про нові санкції проти Ірану оголосили і Сполучені Штати.