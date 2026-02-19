ЕС окончательно утвердил внесение Корпуса стражей Исламской революции в список террористов

Совет Европейского Союза окончательно одобрил внесение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Совета.

Решение официально вступило в силу после того, как 29 января министры иностранных дел государств-членов достигли политической договоренности о признании КСИР террористической организацией.

После включения в список она также будет подпадать под ограничительные меры, которые включают замораживание активов, размещенных в государствах-членах ЕС, а также запрет операторам Евросоюза предоставлять средства и экономические ресурсы этой группе.

В результате этого решения ограничительные меры в соответствии с так называемым списком террористов ЕС распространяются на 13 человек и 23 группы и организации.

Корпус стражей Исламской революции – это военная ветвь исполнительной власти Ирана, насчитывающая десятки тысяч сотрудников.

Корпус был создан после революции 1979 года, поскольку новые правители не доверяли армии, созданной шахом. Это ключевая часть вооруженных сил Ирана, подчиняющаяся непосредственно верховному лидеру Али Хаменеи.

США признали Корпус стражей Исламской революции террористической организацией в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру.

После решения Совета ЕС по иностранным делам внести КСИР в список террористических организаций Иран объявил о вызове послов ряда европейских стран.

Напомним, 29 января министры иностранных дел ЕС также объявили санкции против ряда должностных лиц, ответственных за жестокое подавление мирных протестов в начале января.

А 30 января о новых санкциях против Ирана объявили и Соединенные Штаты.