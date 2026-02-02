Іран викликає послів європейських країн через санкції ЄС

Іран у понеділок, 2 лютого, оголосив про виклик послів європейських країн, які перебувають у Тегерані, після рішення ЄС визнати Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Le Monde.

Рішення стосується представників всіх країн ЄС, які перебувають у Ірані.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї назвав це "мінімальним" заходом у відповідь на визнання КВІР терористичною організацією. Крім того, представник іранського МЗС анонсував нові "заходи" у відповідь на санкції ЄС проти Тегерану.

Нагадаємо,29 січня міністри закордонних справ ЄС погодилися визнати Корпус вартових Ісламської революції Ірану терористичною організацією та оголосили санкції проти ще низки посадовців, відповідальних за жорстоке придушення мирних протестів на початку січня.

А 30 січня про нові санкції проти Ірану оголосили і Сполучені Штати.

Перед тим президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення угоди щодо ядерної програми Ірану, погрожуючи масштабним ударом.

Як пишуть ЗМІ, що адміністрація США через низку каналів передала Ірану повідомлення про готовність до переговорів для укладання угоди.