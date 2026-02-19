Более 70% румын поддерживают увеличение оборонных расходов

Более 70% румын считают необходимым увеличивать оборонные расходы, и большинство считают страну не подготовленной к войне.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса INSCOP по заказу New Strategy Center.

74,7% опрошенных ответили утвердительно на вопрос о том, должна ли Румыния увеличить свой оборонный бюджет, чтобы быть способной реагировать на актуальные угрозы и выполнять свои обязательства как члена НАТО.

Не согласны с увеличением расходов 21,2%, и 4% – не определились.

Более 80% респондентов считают, что сейчас Румыния не готова отбиваться в случае нападения России: 31,7% дали ответ "достаточно мало готова", 51% – "очень мало готова/не готова". В этом вопросе оценка сторонников разных политических партий почти единодушна.

48% румын готовы стать на защиту своего государства в случае войны.

Опрос также показал, что 44% видят наибольшие шансы России на победу в российско-украинской войне; однако более половины считают, что для завершения войны РФ должна прекратить агрессию и отступить, а не Украина – пойти на уступки.