В польском Вроцлаве залило улицы и исчезла вода в домах из-за аварии на водопроводе
Новости — Четверг, 19 февраля 2026, 17:39 —
В польском городе Вроцлав утром 19 февраля произошла значительная авария сети водоснабжения, в результате чего некоторые улицы затопило и во многих домах исчезла вода.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Утром в четверг некоторые улицы в центре Вроцлава залило водой, что вызвало пробки. Во многих домах очень снизилось давление воды в кранах, или же вода исчезла вовсе.
Мэр Яцик Сутрик сообщил, что в сети водоснабжения произошла авария, в результате чего проблемы могут наблюдаться по всему городу. Он добавил, что обслуживающая компания оперативно начала ремонт, а поврежденная секция магистрали будет перекрыта до устранения проблем.
Вскоре после 12 часов дня водоснабжение в большинстве домов восстановили.
Из-за аварии перекрывали несколько центральных улиц, а около десятка автобусных и трамвайных маршрутов направили в объезд.
Напомним, во Франции тем временем ряд районов на западе страны страдают от подтоплений после интенсивных ливней.
