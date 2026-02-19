В польском Вроцлаве залило улицы и исчезла вода в домах из-за аварии на водопроводе

В польском городе Вроцлав утром 19 февраля произошла значительная авария сети водоснабжения, в результате чего некоторые улицы затопило и во многих домах исчезла вода.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Утром в четверг некоторые улицы в центре Вроцлава залило водой, что вызвало пробки. Во многих домах очень снизилось давление воды в кранах, или же вода исчезла вовсе.

Мэр Яцик Сутрик сообщил, что в сети водоснабжения произошла авария, в результате чего проблемы могут наблюдаться по всему городу. Он добавил, что обслуживающая компания оперативно начала ремонт, а поврежденная секция магистрали будет перекрыта до устранения проблем.

Фото: пресс-служба мэрии Вроцлава в Facebook

Вскоре после 12 часов дня водоснабжение в большинстве домов восстановили.

Из-за аварии перекрывали несколько центральных улиц, а около десятка автобусных и трамвайных маршрутов направили в объезд.

Maciej Kulczyński / PAP

Напомним, во Франции тем временем ряд районов на западе страны страдают от подтоплений после интенсивных ливней.

В Нидерландах в начале февраля были перебои с общественным транспортом из-за проблем с электроснабжением.