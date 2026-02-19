У Німеччині – масштабна спецоперація через підозру в торгівлі людьми

Німецька поліція проводить спецоперацію за участі шістьох сотень співробітників на тлі підозри в торгівлі людьми.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Як зазначається, підозрювані нібито привозили китайських жінок до Німеччини для роботи повіями. За даними правоохоронців, було обшукано загалом 16 житлових та комерційних приміщень у Північному Рейні-Вестфалії та Нижній Саксонії.

Правоохоронці зазначили, що розслідування спрямовано проти 59-річного китайського головного підозрюваного та десяти інших підозрюваних.

Під час обшуків було виявлено шістьох жертв. Вони, як стверджується, працювали повіями в масажних салонах та готелях, що надають "послуги на погодинній основі".

59-річний чоловік та ще двоє підозрюваних були взяті під варту.

У лютому 2025 року іспанська поліція ліквідувала мережу торговців людьми, яка, за її словами, за рік експлуатувала понад 1000 жінок, здебільшого колумбійок і венесуелок.

У січні 2026 року уряд Великої Британії заявив, що створить нову Національну поліцейську службу, яку називають "британським ФБР", для боротьби з тероризмом, шахрайством та організованою злочинністю.