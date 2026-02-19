В Германии – масштабная спецоперация по подозрению в торговле людьми

Немецкая полиция проводит спецоперацию с участием шестисот сотрудников на фоне подозрений в торговле людьми.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как отмечается, подозреваемые якобы привозили китайских женщин в Германию для работы проститутками. По данным правоохранителей, было обыскано в общей сложности 16 жилых и коммерческих помещений в Северном Рейне-Вестфалии и Нижней Саксонии.

Правоохранители отметили, что расследование направлено против 59-летнего китайского главного подозреваемого и десяти других подозреваемых.

Во время обысков было обнаружено шесть жертв. Они, как утверждается, работали проститутками в массажных салонах и отелях, предоставляющих "услуги на почасовой основе".

59-летний мужчина и еще двое подозреваемых были взяты под стражу.

В феврале 2025 года испанская полиция ликвидировала сеть торговцев людьми, которая, по ее словам, за год эксплуатировала более 1000 женщин, в основном колумбиек и венесуэлок.

В январе 2026 года правительство Великобритании заявило, что создаст новую Национальную полицейскую службу, которую называют "британским ФБР", для борьбы с терроризмом, мошенничеством и организованной преступностью.