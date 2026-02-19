Туск: Польша сможет установить противопехотные мины за 48 часов в случае угрозы
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что выход его страны из Оттавской конвенции означает, что она сможет установить противопехотные мины вдоль своей восточной границы в течение 48 часов в случае возникновения угрозы.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в четверг, 19 февраля, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".
Поскольку большинство европейских соседей России, за исключением Норвегии, выходят из договора, запрещающего производство и использование противопехотных мин, Польша планирует развернуть их в рамках проекта "Восточный щит" для защиты своих границ с Беларусью и российским анклавом Калининград.
"Мы завершаем этот проект по минам, который имеет решающее значение для нашей безопасности, безопасности нашей территории и границ", – заявил Туск.
Затем он подчеркнул, что его страна сможет установить противопехотные мины вдоль своей восточной границы в течение 48 часов в случае возникновения угрозы.
Польша начала процесс выхода из Оттавской конвенции в августе и официально выйдет из договора после шестимесячного периода выхода, который заканчивается 20 февраля 2026 года.
Напомним, 27 декабря вступило в силу решение Латвии о выходе из Оттавской конвенции.
В этот же день из конвенции официально вышла Литва.
В Финляндии 10 января официально вступило в силу решение о выходе из Оттавской конвенции.