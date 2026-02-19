Данія затримала контейнеровоз під прапором Ірану через проблеми з реєстрацією

Морська адміністрація Данії заявила про затримання контейнеровоза під прапором Ірану, який стояв на якорі у водах країни.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на дані TV2 та Reuters.

Як зазначається, його заарештували на підставі того, що він не був належним чином зареєстрований.

Судно під назвою "Nora", спочатку плавало під прапором Коморських островів, але Коморські острови повідомили Данії, за даними агентства, що судно не було знайдено в їхньому реєстрі.

"Судно затримано доти, доки держава прапора не надасть данським морськими органами доказів його реєстрації та повної сертифікації. Інспекція буде проведена, коли погодні умови дозволять це зробити безпечно", – заявила данська влада.

За інформацією данського телеканалу, судно змінило прапор з Коморських островів на іранський у середу, 18 лютого.

Зазначається, що "Nora" має той же номер Міжнародної морської організації, що й судно, яке раніше називалося CERUS, контейнеровоз, що входить до списку санкцій Міністерства фінансів США. Номери IMO є постійними ідентифікаторами суден, які залишаються незмінними, незалежно від зміни назви або прапора.

CERUS був включений до програми санкцій проти Ірану Управлінням з контролю за іноземними активами США (OFAC) і пов'язаний з Argun Shipping Inc. та Reel Shipping LLC, як показують дані LSEG.

Як свідчать дані VesselFinder – сайту, який займається трекінгом шляху суден – останньою зупинкою судна був російський Санкт-Петербург, де його пришвартували 16 січня.

