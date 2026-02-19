Дания задержала контейнеровоз под флагом Ирана из-за проблем с регистрацией

Морская администрация Дании заявила о задержании контейнеровоза под флагом Ирана, который стоял на якоре в водах страны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на данные TV2 и Reuters.

Как отмечается, его арестовали на основании того, что он не был должным образом зарегистрирован.

Судно под названием "Nora" изначально плавало под флагом Коморских островов, но Коморские острова сообщили Дании, по данным агентства, что судно не было найдено в их реестре.

"Судно задержано до тех пор, пока государство флага не предоставит датским морским органам доказательства его регистрации и полной сертификации. Инспекция будет проведена, когда погодные условия позволят это сделать безопасно", – заявили датские власти.

По информации датского телеканала, судно сменило флаг с Коморских островов на иранский в среду, 18 февраля.

Отмечается, что "Nora" имеет тот же номер Международной морской организации, что и судно, которое ранее называлось CERUS, контейнеровоз, входящий в санкционный список Министерства финансов США. Номера IMO являются постоянными идентификаторами судов, которые остаются неизменными, независимо от изменения названия или флага.

CERUS был включен в программу санкций против Ирана Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) и связан с Argun Shipping Inc. и Reel Shipping LLC, как показывают данные LSEG.

Как свидетельствуют данные VesselFinder – сайта, который занимается трекингом пути судов – последней остановкой судна был российский Санкт-Петербург, где его пришвартовали 16 января.

Как сообщалось, 3 февраля эстонские правоохранители задержали Baltic Spirit в связи с информацией от международных партнеров о том, что на его борту могут перевозить наркотики.

Через несколько дней Эстония отпустила задержанный контейнеровоз с российским экипажем, который направлялся в Россию, поскольку подозрения о наркотиках на борту не подтвердились.