ЗМІ: Італія розглядає радикальне нарощування армії

Міністерство оборони Італії розглядає можливість збільшення чисельності військового персоналу на понад 60% протягом наступних 18 років.

Про це йдеться у документів, з яким ознайомилося агентство Reuters, передає "Європейська правда".

За оцінками, таке збільшення чисельності коштуватиме близько 6 млрд євро.

Пропозиція була розроблена військовими експертами і представлена на цьому тижні міністру оборони Гідо Крозетто, заклавши основу для амбітного плану реформування збройних сил, який має бути оприлюднений до кінця березня.

Експерти рекомендували збільшити загальну чисельність особового складу армії, флоту і повітряних сил з нинішніх 170 тисяч до 275 тисяч осіб, включно із 15 тисячами резервістів.

Згідно з новою пропозицією, яка ще не є остаточною і повинна бути схвалена парламентом, збільшення чисельності персоналу буде здійснюватися поступово до 2044 року, а витрати на персонал зростуть з 8,8 млрд євро зараз до майже 15 млрд євро.

Зазначимо, Італія лише у 2025 році формально досягла показника у 2% ВВП витрат на оборону, який був чинним до останнього саміту НАТО в Гаазі.

Італійська влада прогнозує, що для збільшення витрат на оборону і повʼязаних із нею сфер до 5% ВВП їй знадобиться 10 років.