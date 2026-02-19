СМИ: Италия рассматривает радикальное наращивание армии

Министерство обороны Италии рассматривает возможность увеличения численности военного персонала более чем на 60% в течение следующих 18 лет.

Об этом говорится в документах, с которыми ознакомилось агентство Reuters, передает "Европейская правда".

По оценкам, такое увеличение численности обойдется примерно в 6 млрд евро.

Предложение было разработано военными экспертами и представлено на этой неделе министру обороны Гидо Крозетто, заложив основу для амбициозного плана реформирования вооруженных сил, который должен быть обнародован до конца марта.

Эксперты рекомендовали увеличить общую численность личного состава армии, флота и воздушных сил с нынешних 170 тысяч до 275 тысяч человек, включая 15 тысяч резервистов.

Согласно новому предложению, которое еще не является окончательным и должно быть одобрено парламентом, увеличение численности персонала будет осуществляться постепенно до 2044 года, а расходы на персонал вырастут с 8,8 млрд евро сейчас до почти 15 млрд евро.

Отметим, что Италия только в 2025 году формально достигла показателя в 2% ВВП расходов на оборону, который был действующим до последнего саммита НАТО в Гааге.

Итальянские власти прогнозируют, что для увеличения расходов на оборону и связанных с ней сфер до 5% ВВП ей понадобится 10 лет.