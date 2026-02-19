Білорусь поскаржилася, що її делегація не потрапила на захід Трампа через невидані візи

Білорусь заявила, що мала намір взяти участь у першому засіданні Ради миру президента США Дональда Трампа у Вашингтоні, але не отримала необхідних віз.

Про це Белті повідомило Міністерство закордонних справ Білорусі, пише "Європейська правда".

Як заявили у білоруському МЗС, країна "оперативно поінформувала" організаторів заходу про те країну представить міністр закордонних справ Максим Риженков.

"Всі необхідні повідомлення були направлені американським протокольним службам у встановленому порядку, документи для оформлення віз були подані завчасно", – заявили там.

Однак, як заявили в МЗС Білорусі, попри виконання "всіх необхідних процедур", візи нашій делегації видані не були.

"У цій ситуації виникає закономірне питання: про який мир і про яку послідовність може йти мова, якщо навіть базові формальності для нашої участі не були виконані організаторами?", – додали у відомстві.

Нагадаємо, 20 січня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко першим підписав документ про приєднання країни до Ради миру на запрошення американського лідера Дональда Трампа.

Очільник Кремля Владімір Путін заявив, що готовий зробити внесок у Раду миру коштом заморожених у Сполучених Штатах російських активів.